Elen Lotmani filmis kulgeb vaataja David Vseviovi kõrval läbi sünnipäevade

Tõsielufilmi Vseviovist tegi valmis Elen Lotman, kes on pärit Tartust, kuid tegutseb Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi lektorina. Lotmani käe all on varem valminud näiteks väliseesti püstijalakoomikut portreteerinud film «Andy astub üles» (2011). Lisaks oli ta Tartus filmitud mängufilmi «Õnn tuleb magades» (2016), dokumentaalfilmi «Moekoer» (2010) ning värske linateose «Hüvasti, NSVL» (2020) operaator.