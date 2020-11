Vambola Paavo: julged unistused parematest teedest

Sügis on kokkuvõtete tegemise aeg ja piltlikult loeb tibusid ka maanteeamet. Tänavu on Eesti maanteede kogupikkus üle 16 600 kilomeetri. See arv muutub pidevalt, sest uusi lõike tuleb juurde.

Lõpule läheneva aasta aktiva poolele võib kindlalt kanda kauaoodatud Kose-Võõbu neljarajalise ligi 25 kilomeetri pikkuse lõigu valmimise. Pealinna jõudmine vähenes umbes viie minuti võrra. Maanteeameti plaanid näevad järgmisel aastal ette ligikaudu 41 kilomeetril uute neljarajaliste maanteede ehitamist. Sõidetavaks saab sellest umbes seitse kilomeetrit ehk kuuendik. Kahjuks on seda vähe.

Peene nimega teehoiukava näeb ette aastaks 2030 rajada neljarajaline maantee Tallinnast Tartuni. Ambitsioonikas plaan. Praegust tempot arvestades ja sagedase sõitjana nende kahe linna vahel julgen kahelda. Ennegi on varrukast lubadusi poetatud. Omal ajal lubas Juhan Parts 2012. aastaks neljarajalist teed Mäoni. Paraku jõutakse sinnagi alles 2022. aastal!

Teid ehitatakse ikka kahelt poolt ja keskpaigas saadakse kokku. Õnneks hakkab see vana tõde viimaks kohale jõudma maanteeameti inimestelegi. Siiani tehti kõike pealinna poolt, nüüd on pööratud pilk Tartusse. Igal juhul on tervitatav uue kiirema ja tänapäevase lõigu ehitamine Kardla ja Kärevere vahel. Pikkus küll kõigest 4,6 kilomeetrit. Pisku see on, aga parem kui mitte midagi.

Kõige suuremat lõivu makstakse elus rumalustele. Maanteeameti suurejooneline kava 2+1 teelõikude rajamisel on minu meelest fiasko.

Iga aastaga muutub autode vool riigi kahe suurema linna vahel aina tihedamaks. Ummikud ja kolonnid on tavalised ja sellele ei pööragi tähelepanu. Valitsus võttis kolm miljardit laenu, ent see raha seisab riiulil. Perekond Helme räägib küll PPP-rahaga (public-private partnership, eesti k avaliku ja erasektori koostöö​ – toim) uute teede ehitamisest, ent asjad kiiremini sellest ei liigu. Riigil puuduvad uute teede jaoks plaanid A ja B, varuvariantidest rääkimata.

Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee üks pudelikael asub Tartus. Vaadakem alailma korduvaid ummikuid Riia ringil Lõunakeskuse juures. Need ei ole enam tipptunnil, vaid vältavad vahel suure osa päevast. Tegemist on Eesti kõige ohtlikuma ristmikuga, kus juhtub enim plekimõlkimisi.

Ammu oleks pidanud seal valitseva kaose lahendama. Õnnetusi olnuks palju vähem, kui seal oleks leidnud koha foor.

Inglismaal käinu teab, kuidas seal olukord seesugustel ringidel lahendatud. Lubavat rohelist tuld antakse eri suundadele teatud intervalliga. Maksumaksja raha eest võinuks mõne juhtiva teedemehe Albioni saarele komandeerida.

Sama puudutab Viljandi maantee turboringi. Sealne peen ringristmik on läbikukkumine, sellega ei ole autojuhid algusest peale rahul. Suunavad viidad on kui ahvipärdikute kritseldused. Kui oled kohalik, kohaned, aga võõral on vajalikku suunda keeramine paras pähkel.