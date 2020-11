Heiki Lill: vabaduse näidik

Kui Rohke Debelaki libauudised välja jätta, ei kajasta Eestis igapäevaolukorda ükski naljasaade. Vaadates uudiseid koduvabariigist, tekib aga tunne, et seda saadet on tarvis. Ja just ERRi ekraanile, mida üks valitsuserakond soovib valitsuse otsese kontrolli alla saada. Meil on tarvis värskendavat sõõmu õhku kolenaljakaks muutunud riigijuhtimise vahele. Kahjuks on need naljad halvad: kahjustavad riikidevahelisi suhteid ja tekitavad lõhesid Eesti ühiskonnas.