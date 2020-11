Tartu võrkpallimeeskond pürgib karikafinaali poole, naiskond elab nädal korraga

Laupäeval mängis Bigbank Tartu võrkpallimeeskond endale välja koha Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis, kui kodusaalis alistati tühjade tribüünide ees kindlalt esiliiga meeskond LotusTimber/Neemeco 3:0 (25:19, 25:21, 25:10). Nüüd on finaali pääsemiseks vaja alistada ainult TalTechi meeskond. Samal ajal ei salga Tartu naiskonna peatreener, et matšide puudumine on muutnud sihid hägusaks ja elada tuleb nädal korraga.