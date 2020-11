Sel aastal tuli kaks kodanikujulguse aumärki Tartumaale

«Igal aastal on kodanikujulguse aumärkide väljaandmine suur au,» ütles justiitsminister Raivo Aeg. On märkimisväärne, et meie hulgas leidub inimesi, kes julgevad sekkuda, kui näevad pealt kuritegu või ebaõiglust, märkis Aeg. «Samuti see, et teised inimesed selliseid tegusid märkavad. Sel aastal on mitu aumärgi saajat esitanud kaaskodanikud mitte ametiasutused. Kurvaks teeb aga, et kangelaslik sekkumine võib maksta inimesele tema elu. Anname kolmandat aastat järjest ühe aumärgi välja postuumselt. Sel aastal andsime postuumselt aumärgi Virgot Rägastikule, kes sekkus vapralt Lihulas suve alguses toimunud traagilistesse sündmustesse ja kaotas selle tõttu oma elu,» rääkis ta.