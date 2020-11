Koroonaoht piirab eakate huvitegevust

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on piirangud vajalikud selleks, et päevakeskusi oleks võimalik lahti hoida. «Päevakeskuste sulgemine on viimane võimalus, mida me kindlasti teha ei soovi,» ütles Lees. «Mõistame väärikas vanuses tartlaste soovi kokku saada, omavaheline suhtlemine aitab hoida ka vaimset tervist. Palume kõigilt, keda need piirangud puudutavad, mõistvat suhtumist ning tuletame meelde, et viiruse leviku pidurdumine sõltub iga inimese panusest,» lisas ta.