Puhja alevik maadleb koroonaviirusega

Terviseamet on võtnud lähikontaktsetega ühendust ning andnud neile edasised juhised. Samuti on kõik testimist vajanud inimesed andnud koroonaviiruse proovi.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et möödunud nädalal oli Puhja lasteaed aktiivsete koroonaviiruse juhtumite tõttu suletud. «Terviseamet ja lasteaia juhtkond teavad testitulemuste põhjal, kes on haigestunud ning samuti seda, kellega on need inimesed kontaktis olnud,» ütles Järveoja. «Sellest lähtudes ei pea terviseamet lasteaia edasist sulgemist otstarbekaks.» Puhja lasteaias avatakse sel nädalal need rühmad, kes ei olnud koroonaviirusesse nakatunud inimestega kontaktis.

Puhja lasteaia juhtkond jagab lastevanematele infot, millised rühmad avatakse ja millised mitte ning missugused on edasised käitumisjuhised. Järveoja lisas, et kõik haigestunud inimesed on suunatud eneseisolatsiooni.

Vallavanem paneb elanikele südamele, et kõik need, kes on olnud koroonaviirusesse haigestunud inimesega kontaktis, järgiksid rangelt terviseameti antud soovitusi. «Kui teid on määratud eneseisolatsiooni, siis see tähendabki seda, et te peate püsima kodus ja te peate vältima kontakte,» toonitas ta ja lisas, et praegu on aeg, mil kõigil tuleb olla väga vastutustundlik, ettevaatlik ning järgida Vabariigi valitsuse ja terviseameti soovitusi.

Puhja kool jääb avatuks ning koroonaviirusesse nakatunutega kontaktis olnud inimesed on eneseisolatsioonis. Puhja kool võib kooli tööd ümber korraldada klasside kaupa, kool annab sel teemal infot jooksvalt otse lastele ja lastevanematele. Puhjas jäävad ära järgmise kahe nädala kultuurisündmused.