Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis otsustati reedel jätta eneseisolatsiooni terve koolipere, 710 õpilast ja kõik õpetajad. Karantiin kestab ajani, mil terviseameti inspektorid selgitavad välja, kes on viirusekandjaga lähikontaktis olnud.

Direktor Merike Kaste sõnul oli nende kooli üks õpetaja saanud viiruse pereliikmelt, too tõi selle koju töökohast. Nakatunud õpetaja jõudis kolme päeva jooksul tunde anda üheksas klassis, ja et koolis on palju rühmatunde, siis oli oht koroonahaiguse levikuks suurem kui üheksas klassis.