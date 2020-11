Maatasa juhtis Luunjast kolmetunnilist saadet, mil oli vaatajaid üle tuhande, kokku viiest riigist

Maatasa juht Helin Pihlap leidis, et kõik läks hästi korda. Ja kuigi niisugune, üle veebi edasiantav folkloorisündmus oli mõeldud ühekordsena, näis huvi oodatust palju suurem ja tagasiside on ülihea. Ka ideid on juurde tekkinud, nii et Helin Pihlap arvab, et see saade vist viimaseks ikka ei jää.