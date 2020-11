Robolahingu teravuse katkestas abieluettepanek, võitjad ei jäänud siiski välja kuulutamata

Võitja Kalli

Roboti ehitamisega alustasid nad aasta eest, aga roboti reaalseks ehitusajaks kujunes neli kuud. Lahingurobot Kalli kohta võib öelda, et see on viisakalt tagasihoidlik kallistaja, mille laba on tohutult purustava jõuga. Robotit hoidsid areenil tasakaaluliikuri rattad.