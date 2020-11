Tartu veterinaarravimite ärimees Tõnu Ummik on viimased 20 aastat autot parkinud Annelinnas aadressil Jaama tänav 183. Kuna parkimiskohti pole kõrgete paneelmajade vahel piisavalt, on elanikud seni hakkama saanud nii, et pargivad autod tihedalt külg külje kõrvale.