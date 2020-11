Raeplatsil liiva silmini, lamamistoolist rääkimata

Selle liivamere ääres istus täna üks abielupaar, kellel polnud kuhugi kiiret. Mees ütles, et Tartus pole varem nii toredat asja tehtudki nagu see liuväli, mis siia tuleb. Naine noogutas. Palju etem kui kuusevõsa, mis seal all oli, lisas mees. Naine noogutas. Siis ütles mees, et tema oskab uisutada küll, et noorena käis Tallinnas Kadrioru tiigi jääl uisutamas ja küll see oli vahva. Naine naeratas.