Kosmiliste ideedega ärimees kõrbes kodulinnas viiel rindel

Kosmopark, kunstmuru ümbertöötamise tehas, ujula ja spaa, mõisakompleks, kohalik ajaleht. Need on peaasjalikult Tallinnas elanud ettevõtja Raul Lättemäe viie viimase aasta suurejoonelised projektid oma sünnilinnas Põltsamaal. Kõik need on nüüdseks raskustes või lõplikult liiva jooksnud.