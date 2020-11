Pole teada, kas paljud kaaskodanikud on juba märganud Youtube’is levinud võtet, kus püsikaameratest kuvatakse reaalajas pilti internetti. Eriti usin on siin Veneetsia ja muidugi reklaami huvides tema hotellid. Mitte pelgalt selleks, et turiste ligi meelitada, vaid et nendele La Serenissima olemasolu meelde tuletada puhuks, kui reisimisolud kunagi leevenevad.