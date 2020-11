Ants Kask: pensionäride elu olevat kui lill. Tõesti?

Tihtipeale kohtame meedias arvamusi, et pensionäride elu on kui lill ja vanakeste virisemine asjatu, sest riigi ja rahva tulevikku silmas pidades oleks õigem aidata tegusaid kitsikuses inimesi. Näitena on isegi toodud, et mitme lapsega perekonnas on töötavate ja keskmist palka saavate vanemate korral elatisraha ühe pereliikme kohta isegi väiksem kui keskmine pension.