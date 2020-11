Diabeedipäeva jooksjad läbisid vahemaa Tallinnast Kopenhagenisse ja sealt tagasi

Täna oli Tähtvere spordipargis viiekilomeetrilisel rajal väljas 300 inimest. Kui juurde arvata need jooksjad, kes on sama distantsi läbinud sel nädalal mõnes muus kohas ja muul ajal ning oma osavõtu virtuaalselt registreerinud, siis oli sündmusel osalejaid kokku ligi 700.

Neid arve jagas täna õhtul Jaak Teppan, kes oli Tartu Suusaklubi liikmena samuti üks heategevusjooksu korraldajaid ning lisas, et kõigega võib väga rahule jääda. Ta tuletas meelde, et ka rahvusvaheline insuliini tootev ravimifirma Novo Nordisk on lubanud omalt poolt annetada 2000 eurot, kuna jooksjad läbisid jooksukilomeetreid ritta pannes vahemaa Tallinnast Kopenhagenini. Kilomeetreid sai tegelikult poole rohkem, nii et joostes jõuti Taanimaalt Eestisse ka tagasi.