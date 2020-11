TÜ Kliinikumi lastefond sai 20, sünnipäevapidu tuleb kevadel, lillede asemel on oodatud annetused

TÜK Lastefond toetab lapsi üle Eesti, aidates katta haigete laste raviga seotud kulusid. Annetajad tulevad lapsele appi siis, kui kõik riiklikud vahendid on kasutatud, aidates tasuda nende ravimite, abivahendite või ravivõimaluste eest, mida ei kompenseeri Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet või kohalikud omavalitsused ning toetades peresid omaosaluse tasumisel.

Aidata kodusel ravil lapsi

Kuigi TÜK Lastefond asutati eesmärgiga aidata parandada laste ravitingimusi eelkõige Tartu ülikooli kliinikumis, on fondi tegevus oluliselt laienenud ning põhieesmärgiks on saanud kodusel ravil olevate laste aitamine.

Ükski pere ei peaks haige lapse raviga seotud kulutuste tõttu laenu võtma või majanduslikult kehva olukorda sattuma.

Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on riiklik ravikindlustussüsteem nüüd aga sedavõrd võimekas, et ravitööks vajalik aparatuur ning inventar on kenasti arvestatud teenuse hinna sisse: «Meil on siiralt hea meel, et enam ei pea elementaarsete ravivahendite soetamiseks koguma annetusi, erandiks on vaid väga uuenduslik tehnika, mis oma kalli hinna tõttu jääb haiglate investeeringuterea lõppu, kuid annab samas ravikvaliteedile oluliselt juurde,» selgitas ta.

Strateegiajuht lisas, et viimastel aastatel on lastefond aidanud soetada näiteks taastusravis kasutatavaid robotseadmeid, neuroloogias paremate ravitulemuste saavutamiseks mõeldud viruaalreaalsuse vahendeid, aga ka hologrammseadmeid, mis aitavad haiglasse sattunud lapse tähelepanu raviprotseduurilt kõrvale juhtida.

Samas toetab TÜK lastefond näiteks kodusel ravil olevat 11-aastast haruldase haigusega Kellit juba kaheksandat aastat, samuti 8-aastast üliharuldase nahahaigusega Cassandrat, kes on vajanud Inglismaal operatsioonidel käimiseks ning kallite ravimite soetamiseks heade annetajate abi esimesest eluaastast saati.

Ka toime tulev pere jääb lapse haigestudes vaeseks

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on fondilt abi saanud laste arv iga aastaga kasvanud.

«Meil väga hea meel, et pered, kus kasvab haige laps, on meid üles leidnud,» ütles ta. «Julgustan lastefondi poole pöörduma, me saame abiks ja toeks olla! Kindlasti ei pea abisaamiseks olema toimetulekupere – meie teame hästi, et lapse raviga kaasnevad kulud võivad olla väga suured ja käivad sageli üle jõu ka muidu hästi toime tulevale perele.»

Lapse aitamiseks on vanemad tavaliselt kõigeks valmis, kuid ükski pere ei peaks haige lapse raviga seotud kulutuste tõttu laenu võtma või majanduslikult kehva olukorda sattuma.

«Meie teame ka seda, et eestlastel on loomuomane raske abi küsida. Lastefond on aga selleks loodud, et olla toeks ja abiks! See on vähim, mida nende vaprate perede heaks teha saame,» lisas Eveli Ilves.

Missioon viia mured otsustajateni

Kui laiemalt levinud haiguste puhul on ravimite ja abivahendite soetamine riiklikult rahastatud, siis harvikhaigustega patsiendid jäävad abist tihti sootuks ilma. Erinevatel aegadel on küll räägitud nii reservfondi loomisest kui ka muudest võimalustest harva esinevate haigustega inimeste ravi rahastamiseks, kuid need on seni jäänud vaid sõnadeks. Tänane seadusandlus ei võimalda kahjuks koostööd kallihinnalise ravi rahastamiseks erinevate organisatsioonide, ettevõtete ning riikliku ravikindlustussüsteemi vahel.

Lastefondi missiooniks on ka viia laste raviga seotud mured otsustajateni ja seeläbi neile lahendused leida.

2020. aasta põhikampaanias küsib TÜK lastefond, et kas me väikese rahva ja riigina ei peaks oma ravi- ja sotsiaalkindlustussüsteemis olema paindlikumad ning tegema vajadusel erandeid? Kas on ikka õige ja õiglane, kui laps, kes vajab elutähtsat aparaati, jääb sellest ilma ainult seetõttu, et hüvitatavate meditsiiniseadmete loetelus pole juurde lisatud selle lapse haruldast diagnoosi? Ja kui palju üldse on väärt ühe väikese inimese elu?

Lilli mitte saata, palun!

Sünnipäeval teeb lastefond sügava kummarduse kõikide toetajate, püsiannetajate ja kaasaelajate ees, sünnipäevapidu lükkub aga ajale kohaselt kevadesse, kui oleme kõik koos pingutades viiruse loodetavasti seljatanud.

Lilli ja kingitusi palub juubilar samuti mitte saata! Kuna aga haiged lapsed vajavad toetust ajast sõltumata, saab neid aidata helistades lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele ning valitud annetussumma lisatakse annetaja sama kuu telefoniarvele.