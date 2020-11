Tartu valgevenelased süütasid oma Minskis surnud kaasmaalase mälestuseks küünlad

Kümme kuni viisteist inimest tulid Kaarsilla juurde, et seista ja süüdata küünlad. Need pandi põlema Raman Bandarenka portreede ette, asfaldile asetati valgeid ja punaseid õisi. Lehvis valge, punase triibuga lipukangas. Vaikiti.

Välja oli tuldud perega või üksi. Kellel oli kaasas väike laps, kellel koer. Oli noori ja vanemaid inimesi. Kõlas vene või siis valgevene, aga ka inglise ja eesti keel.

Küünla asetas esimesena Anastasiya Fiadotava, kes töötab Eesti Kirjandusmuuseumis ja kes on mõne kuu eest Tartu ülikoolis kaitsnud doktoritöö, kus ta uuris valgevene perehuumorit.

Küsimuse peale, mida tunneb tema süda praegu, vastas Anastasiya Fiadotava, et ta süda on protestijate poolel, ja ta süda valutab igal ööl oma koduste ja lähedaste pärast, kelle puhul teab, et nad käivad meeleavaldustel. «Muretsen, kas nad on ikka ööseks koju jõudnud või on nad kinnipeetud ja kuskil vanglas,» ütles ta.

Mis Raman Bandarenka traagilist saatust puudutab, siis ütles Anastasiya Fiadotava, et ta ei suuda kuidagi uskuda juurdluskomitee väiteid, nagu oleks Bandarenka olnud ise agressiivne ja purjus.

«Valgevenes on olukord selline, et valitsuse ametlikke teateid ei saa uskuda,» kommenteeris ta. «On varemgi ette tulnud, et loed midagi, ja siis kuuled teistelt inimestelt, keda sa tunned või keda su sõbrad tunnevad, et see on olnud hoopis teistmoodi. Mitteametlik info on Valgevenes paraku palju usaldusväärsem.»

Anastasiya Fiadotava lisas, et kuigi seegi kord on kinnitatud, et juurdlus selgitab tõe välja, siis nii on varemgi öeldud, ja nad ei tea näiteks senimaani tõde ka nende inimeste kohta, kes said Minskis surma augusti alguse meeleavaldustes. Nüüdki ei ole selgust, kas Romani ründasid erariides miilitsad, valitsusmeelsed kodanikud või lihtsalt provotseerijad.

Anastasiya Fiadotava soovib väga, et olukord Valgevenes muutuks, samas kardab ta, et muutusi nõudvad meeleavaldused, mis on suunatud Valgevene president Aleksander Lukašenka vastu, võivad tuua kaasa uusi verevalmisi.