Reovee seire viimased andmed kinnitavad, et Põhja-Eestist liigub viirus mööda Eestit laiali

Tartu Postimees kirjutas täna, et reovee analüüsil põhinev koroonaviiruse eelhoiatuse seiresüsteem on näidanud viiruse levikut Tartus juba varemgi, kui viiruseosakesi leiti Tartu vangla reoveest. Selle nädala alguses võeti üle Eesti järgmised reoveeproovid, mille tulemused said selgeks täna.