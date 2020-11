Annelinna gümnaasiumis jäid kaks klassi koduõppele

«Distantsõppele jätsime nii selle klassi, kus see õpilane käib, aga ka teise klassi, mille poisid koos kehalise kasvatuse tunnis käivad ja mis oli võimlas,» selgitas ta. «Kuna kõik need lapsed viibisid ühes ruumis koos rohkem kui 15 minutit ja suure tõenäosusega olid paljud neist üksteisele lähemal kui kaks meetrit, siis sellepärast. Me jätame nad koju kuni 23. novembrini. Eks lähiaeg toob selguse, kas viirus on lapsi nakatanud.»