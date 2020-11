Tartumaale tuli juurde kümme koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 123 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 80 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus 14, Tartumaale kümme, ja Lääne-Virumaale kuus. Viljandimaale laekus neli ja Põlvamaale lisandus kolm uut positiivset testitulemust. Valga- ja Saaremaale lisandus kaks ning Võru-, Järva-, Hiiu- ja Raplamaale lisandus üks positiivne tulemus. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 178,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 4,3%.

Harjumaa 123 uuest juhtumist 91 on Tallinnas. Neli põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjus varasem kontakt haigega. 120 nakatumise päritolu on täpsustamisel.

12.11 täpsustatud info: 87 juhtumi puhul on nakatumise põhjus varasem kontakt haigega, viie juhtumi puhul on viirus välismaalt sisse toodud, 58 juhtumi puhul on nakatumise päritolu teadmata. Ülejäänud nakatumised on täpsustamisel.

12.11 täpsustatud info: Tartumaale lisandus viis juhtumit, mille puhul nakatuti hobitegevuse käigus, ja neli juhtumit, mille nakkusallikas on teadmata. Kolmel juhul on nakatumine leidnud aset perekonnas. Üks juhtum toodi sisse Venemaalt. Valgamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnast ning teise nakkusallikas on teadmata. Üks Viljandimaale lisandunu nakatus hobitegevuse kaudu ning kahel juhul on nakkusallikas teadmata.

Tartumaale lisandus kolm haigestunut, kes said nakkuse koolist, ühel juhul kandus nakkus edasi töökohal ning ülejäänud nakatumised Tartumaal on täpsustamisel. Viljandimaale lisandunud kaks haiget said nakkuse perekonnast ning kahe nakkusallikas on täpsustamisel. Valgamaale lisandunud kahe uue juhtumi nakkusallikas on täpsustamisel. Võrumaale lisandunud nakatunu sai nakkuse välismaalt ja Põlvamaale lisandunud ühe nakatunu nakkusallikas teadmata, teine sai viiruse koolist ning kolmanda juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1400 inimese, kellest 209 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, üks on 34 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on seitse inimest ning õppeasutuse koldes on kuus inimest.

Ööpäeva jooksul lisandus neli surmajuhtumi

13. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 72 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on viis patsienti. Koju saadeti kuus inimest, üks inimene tunnistati valepositiivseks. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 15. Uusi surmajuhtumeid lisandus ööpäeva jooksul neli, kokku on Eestis surnud 80 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 605 COVID-19 haigusjuhtumit 589 inimesega.

13. novembri seisuga on tervenenud 4551 inimest. Neist 3340 inimese (73,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1211 inimesel (26,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.