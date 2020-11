Kuidas sellise hulga seast valik teha? Vähestel on võimalus ja tahe end järgneva kahe ja poole nädala jooksul ainult filmide vaatamisele pühendada. Muidugi võib lasta end üllatada ja minna lihtsalt seansi alguseks kohale. Võib aga ka usaldada kellegi teise maitset ja kirjutatud kokkuvõtet, mis veenaks, et filmis on midagi, mis kõnetab.

Sonia Liza Kentermani täispika filmi lavastajadebüüdi puhul usun ma, et selleks võlusõnaks on filmi pealkiri ise – «Rätsep». Mingeid trikke siin ei ole, filmi peategelaseks ongi rätsep. Siinkohal võib küll tulla lahknevusi, kel tuleb nüüd silme ette Jorh Aadniel «Suves» kive veeretamas, kel «Sügises» kaupmehehärrale peent prantsuse pintsakut selga passitamas, aga see seos paneb ootused PÖFFi filmile parasjagu õigesse kohta. Kuigi, olemuselt on «Rätsep» veidi peenem film. Koomiline, aga mitte jantlik.