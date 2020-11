Tark Tartu ⟩ Teadlane: CO2 hulga teadmine ruumide õhus võiks päästa meid ühiskonna sulgemisest

Olles kolm nädalat tudengitega laboris korduskasutatavaid maske uurinud ja neid pingeritta seadnud, ütleb ta aga kõigepealt, et ükski mask ei vääri halvustamist.

Ka seitsmeprotsendilise efektiivsusega näokate kaitseb hästi piiskade teel leviva viiruse vastu. See kaitseb inimest ka selle eest, et ta saastunud kätega oma nägu ei puudutaks. Ning maski kandes kaitseb inimene mitte üksi ennast, vaid teisigi juhul, kui teda peaks tabama köhahoog.

Aga viirused levivad ka aerosoolidega, mille tee suudavad tõkestada vaid kirurgilised maskid ning, nagu katsetes selgus, ka üksikud korduskasutatavad maskid.

Mis need aerosoolid on?

Inimkeeli öelduna on need imepisikeste tahkete ja vedelate osakeste segud gaasides, näiteks õhus. Neid levitavad ümbritsevasse ruumi aga ka inimesed, kes räägivad või naeravad, karjuvad, laulavad.

Kui intensiivne suhtlus leiab aset kinnises ruumis, kus keegi on koroonaviirusega nakatunud, satub tema hingamisteedest õhku samuti viirus ja jääb sinna aerosoolina hõljuma. Sellise aerosooli eest ei pruugi teisi inimesi päästa isegi mitte mask, kui see on tavaline poemask.

Nüüd on õige hetk professor Heikki Junnineni heast ideest edasi rääkida.

Heikki Junninen on veendunud, et heade maskide kasutamise kõrval on oluline suurt tähelepanu pöörata ka ruumides olevale süsihappegaasi hulgale. FOTO: MARGUS ANSU

Kui selle asemel, et kõik inimesed kannavad ruumides superhäid maske, neid ruume korralikult tuulutada, on saavutatav mõju sama hea. Või vähemalt nii hea, et seal piisaks kehvemate korduskasutatavate maskide kandmisest.

Inimestel ei ole vaja ju muud kui kindlust, et õhk, mida nad kas kodus, kontoris, tehases, kooliklassis, spordisaalis, kontserdi- ja kinosaalis, restoranis ja kohvikus sisse hingavad, oleks puhas. Seda mõõta ei ole sugugi raske, tuleb jälgida CO2- ehk süsihappegaasisisaldust ruumis. Kui õhk on süsihappegaasist vaene, siis ei ole seal ka aerosoole ja need kõige peenemate osakestega levivad viirused ei pääse hõljuma.

Ning CO₂-sensorid on kauplustest kergesti leitavad.

Väga väike maailm

Et aerosoole, piisku ja pritsmeid ning maskides kasutatavaid materjale paremini mõista, tuleb tinistada end väiksemast väiksemaks.

Näiteks püüda jagada millimeeter tuhandeks osaks. Üks tuhandik millimeetrit on mikromeeter. Juuksekarv võib olla kuni 100 mikromeetrit ehk 0,1 mm paks. Juuksekarva saab palja silmaga näha, see suurus on isegi hoomatav.

Edasi tuleks proovida jagada millimeeter miljoniks osaks. Üks miljondik millimeetrit on nanomeeter. Kui sedasama 0,1-millimeetrilist juuksekarva paksust nanomeetritesse ümber teisendada, on see 100 000 nanomeetrit. Üht nanomeetrit ette kujutada on niisiis raske.

Koroonaviiruse keskmiseks suuruseks loetakse 100 nanomeetrit. Viirus ei levi aga üksi, seda kannavad edasi õhus hõljuvad ja pindadele maanduvad osakesed. Need on kas piisad, pritsmed ja pisarad või aerosooliosakesed, mida inimene paiskab koos väljahingatava õhuga ruumi näiteks rääkides ja lauldes.