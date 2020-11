Vanemuise teatrijuht Kristiina Alliksaar ütles, et balli ära jäämine otsustati juba enam kui kuu aega tagasi. Septembri lõpust ei tohi siseruumides koguneda rohkem kui 750 inimest. Alliksaar sõnas, et selle hulga inimestega poleks olnud võimalik balli korraldada ning koos linnavalitsuse ja kontserdimajaga otsustati, et Vanemuise aastalõpuballi ei toimu.