Tartu ülikooli kliinikumi kaks töötajat jäid koroonaviirushaigusesse

Kahel Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajal on kinnitatud koroonaviirushaigus. Kliinikumi avalikkussuhete juht Helen Kaju ütles, et töötajate nakatumine ei leidnud aset töökohal ning töökohustusi täites kasutasid need kaks haigestunud töötajat korrektselt isikukaitsevahendeid.