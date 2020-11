Aasta isa Arvo Tuvikene: tähtis on armastada ja austada laste ema

Tuvikene koos abikaasa Leaga (61) on üles kasvatanud neli last. Kaur (35), Tõnn (33), Mikk (32) ja Mari (24) kasvasid üles Võrtsjärve ääres metsatalus. Lähim alevik on pea kaheksa kilomeetri kaugusel Rannus, kus lapsed koolis käisid. Kaur ja Mikk töötavad ehitusalal, Tõnn tegutseb veemajanduse valdkonnas, Mari õpib Rootsis metsandust.