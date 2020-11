Kunstisalongist peteti välja kümneid tuhandeid eurosid maksev maal

Gildi galerii perenaine Roosi Pedassaar sõnas küsimuse peale, kas tema on pettuse ohvriks langenud, et ta kuulis infot esimest korda ning kinnitas, et Gildi galerii hinnalisest maalist ilma ei jäänud. E-kunstisalongi juhataja Tiia Karelson ütles, et tema ei kinnita ega lükka ümber, kas maal peteti välja E-kunstisalongist.