Portreefilmi «Vseviov» lisalinastus korraldatakse täna ERMis

«Vseviov» portreteerib ajaloolast, tudengite lemmikõppejõudu ja rahva poolt armastatud raadiohäält David Vseviovi – meest, kel on unikaalne anne iga elu- ja ajaloosündmus põnevaks looks jutustada.

Linateos kujutab endast kulgemist koos peategelasega läbi tema sünnipäeva – nii pidulikel üritustel seltskonnas kui ka temaga kahekesi. Vseviov on eelkõige humanist ja see väljendub ka tema mõtisklustes.

«Olen väga tänulik Davidile, et ta usaldas meid, et see film saaks sündida. Usun, et tema humaanne ja eluterve vaade maailmale on miski, mis võiks vaatajaga kinosaalist kaasa tulla ja praegusel pimedal ajal hinge soojendada,» lisas režissöör Elen Lotman.