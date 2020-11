Vaatlus: maskikandjaid näeb linnapildis veel väga vähe

See, et inimestel koroonast kõrini on, ei tähenda, et seda poleks olemas. Võrreldes veebruariga, kui tuli esimene teade viiruse jõudmisest Eestisse, näib aga, et inimeste ohutunne on väga palju alanenud. Et aga nakatumine on viimastel nädalatel kõvasti hoogu juurde saanud, hakkavad esmaspäevast kehtima ranged soovitused ning need tartlased, kes eile Tartu Postimehega suhtlesid, olid üldjuhul karmimate reeglite poolt või vähemalt mitte rangelt vastu.