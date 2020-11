Maarja kirik kerkib kõrgemaks

«Ehitame kõrgeima tornikorruseni, kiiver ja selle alla jääv kitsam torni osa on praegusest hankest väljas. Me kogume annetusi ja otsime toetajaid, et ka selleks raha leida,» ütles Maarja kiriku sihtasutuse juhataja Silvia Leiaru.

Meetrites tähendab see, et praegu jõuab torn 33 meetri kõrguseni, täiskõrgus on 52 meetrit, koos kukega 55 meetrit.

Septembris kuulutas sihtasutus välja torni taaspüstitamise hanke, pakkumus laekus neljalt ehitusettevõtjalt. Soodsaima neist, 638 933 eurot ja lisaks käibemaks, esitas OÜ Embach Ehitus.

Ettevõtte juhataja Andres Salusaar teatas pressiteate vahendusel, et neil on väga hea meel olla osaline sedavõrd auväärse hoone restaureerimisel. «Koostöös Tartu Maarja Kiriku sihtasutusega jõuame suure sammu võrra lähemale unistusele taastada Maarja kiriku torn täies hiilguses,» märkis ta.

Kuna kiriku valmisehitamiseks raha ei piisa, käib töö järkude kaupa. Praeguses järgus jõuab tööjärg kõrgeima tornikorruseni. Paika saavad kandvad seinad, vahelaed, trepid ja liftišaht. Tornis on lifti vaja, sest teisel korrusel on väike kabel ja kolmandal korrusel, taevale lähemal, kolumbaarium ehk tuhaurnide matmise koht, selgitas Leiaru.

Maarja kiriku torn tuleb 52 meetrit kõrge. FOTO: Sa Tartu Maarja Kirik

Ajutise katuse all tornis jäävad siiski tegemata kergseinad ja viimistlus. Et torn saaks kiivri ja viimistletud, läheb vaja veel 300 000 – 400 000 eurot.

Tornile on kavandatud neli vabalt helisevat kella, see oli orelimeister Toomas Mäeväli pakutud lahendus. Ta on pakkunud ka kellade löögitoonid. Kõige suuremal kellal saab olema ka vasar. Kellad ei ripu laes, vaid asuvad kellatoolil, ja seda tuleb ehitamisel arvesse võtta.