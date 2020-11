Kultuuri lühiuudised

Prima Vista programmis on reedel kavas esitleda kakskeelset luulekogumikku «Sinisild. Sinisilta» (pildil), milles on avaldatud Eesti 22 autori Soome teemadel kirjutatud luuletusi eesti ja soome keeles.

Soomega seotud kogemuste ja mälestuste teemalistes värsistustes leidub kogumiku koostaja Reijo Roosi sõnul alateemasid, mis varieeruvad kohati vägagi: leidub südamelähedasi lapsepõlveluuletusi, anekdootlikke naljapoeeme ja kõike sealt vahepealt. Eestikeelsed teosed on tõlkinud seitsmeliikmeline soomendamistiim.

Oma loominguga «Sinisillas» esindatud luuletaja Elo Viiding peab seda kultuurilooliseks almanahhiks. Kogumiku järelsõna autor Jürgen Rooste märgib, et see on luuleraamat, aga ühtlasi ka geriljapoliitika. «Välispoliitika ja kaitsetaktika põimunud vabade kunstnike, vabade indiviidide isiklike pilkude ja isikliku armastusega,» lisab ta.