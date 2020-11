Lemmit Kaplinski: meil on vaja mitte puidukeemia tehast, vaid tehaseid.

Näiteks, milleks me metsa majandame? Milline on metsanduse roll keskkonnakaitse ja kliimaeesmärkide saavutamisel? Millisel viisil saada olemasolevast ressursist enim kasu?

Esmaspäeval avaldatud metsandusteadlaste ühispöördumine juhib tähelepanu sellele, et nende küsimuste vastused nõuavad spetsialiste, ning selles on pöördujatel tuline õigus.

Kõigile, kes on raatsinud end metsandusega vähegi kurssi viia, on üheselt selge, et lähikümnendil vähenevad varutava puidu kogused ehk nõndanimetatud raiemahud.

Põxile ei tohi aga järgneda Mexit, mis ohustaks ligi kümnendiku eestlaste sissetulekuid ja seda eriti maapiirkondades.

Metsanduse ja puidutööstuse jätkusuutlikul arengul on oluline regionaalne mõju ning ma olen veendunud, et ei ole olemas ühtegi arengustsenaariumi, mille järgi poleks metsandus Eesti majanduses tähtsal kohal ka kümnete aastate pärast. See tähendab aga, et kui kogused vähenevad, peab iga raiutud tihumeeter andma senisest enam tulu.

Mõistagi ei saa see tulla hinnatõusu varal, turumajandus ei toimi nii. Vaja on rakendada uusi tehnoloogiaid materjali- ja inseneriteaduses ning ka puidukeemias. Just viimane on võti väheväärtuslikust puidust liimide, plastide, kangaste ja muude toodete valmistamiseks, selmet ta lihtsalt ahju ajada.

Kümned miljonid tihumeetrid hall-leppa, aga ka tavapäraste metsatööde käigus tekkivad raiejäätmed annaksid võimaluse asendada näiteks pakenditööstuses taastumatud toorained taastuvatega, looksid kõrgtehnoloogilisi töökohti ja suurendaksid seeläbi metsandusest tekkivat lisandväärtust majandusse. See lisandväärtus jääks Eestisse ning annaks nii tööd kui ka võimaldaks maksutulude toel ellu viia ka teisi riiklikke eesmärke, sealhulgas looduskaitselisi.

Stsenaariumi realiseerumiseks tuleb aga juba nüüd seada eesmärgiks vajalikud teadmised koju tuua. Selleks on vaja koolitada spetsialiste, aga teha ka strateegilisi valikuid puidukeemia arendamiseks Eestis.

Puidu põletamine aga on kliima seisukohast kahjulik, madala lisandväärtusega ning kokkuvõtvalt pikas vaates perspektiivitu lahendus.

Est-Fori arendus sumbus populismi, kuid vaadates ajas ette üle ühe valimistsükli, siis peab leidma endas riigimehelikkust tõdeda, et ilma puidukeemiata Eestit ei ehita. Meil on vaja mitte tehast, vaid tehaseid.

Alternatiiv väheväärtusliku puidu kasutamiseks on ja jääb ning selleks on puidu põletamine biomassi nime all ja taastuv­energia toetuste abil. Olen korduvalt öelnud, et asjade põletamisega kliimakriisi ei lahenda.

Usun, et kuigi erinevas sõnastuses, on minuga nõus ka pöördumise autorid. Olgugi et puidu põletamisel vabanev CO2 ei suurenda ringluses oleva süsiniku hulka, ei ole see kliimakriisi seisukohast siiski õigustatud. Põletamisel paiskub ju pika aja jooksul talletatud süsinik ühe korraga atmosfääri ja see on täpselt vastupidine suundumus vajalikule. Teisisõnu käitume praegu niisama rumalalt kui keegi, kes majanduskriisi tipus võtaks raha välja teisest sambast – hetketulu nimel tehakse aastate perspektiivis võimalikest kõige kahjulikum otsus.