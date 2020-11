Raadimõisa kodu elanik Pille-Riin Saarse selgitas, et probleem oli selles, et rebane muutus väga julgeks, tuli inimeste lähedale ja kippus lausa autodesse. «Minu kogemus rebasega oli see, et tulime toidupoest kotid käes, pakiruumi luuk oli lahti, ja rebane peaaegu et roniski autosse,» ütles Saarse.