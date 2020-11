Möödunud nädalal selgus, et koroonapositiivne on üks Maarja kooli töötaja ning kogu koolipere jäi karantiini. Valitsus otsustas eile, et koolid täielikult koduõppele üle ei lähe, kuid ajutiselt ning nakatunute ja lähikontaktsete ilmnemise puhul on see gruppide kaupa põhjendatud.