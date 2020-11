Miks ei võiks Raekoja platsile tehtav uisuväli olla seal aasta läbi?

Tartu kultuuriürituste graafik on tihe, aga suvel on see eriti üritusterohke. Uisuväljaku statsionaarselt Raekoja platsile purskkaevu ümber jätmine välistaks nii mõnegi ettevõtmise selles kohas, kuhu see oma väärikuselt ja sisult kenasti kuulub või kus inimesed on harjunud seda tähistama.