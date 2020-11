Oleme oma e-riigi üle uhked ja imetleme edusamme, mida Eesti on selles vallas teinud. Imetlusse kaldudes aga ei märka me digiriigi nõrku kohti, mis väljenduvad näiteks selles, et maal pole kiire internet kõigile kättesaadav.

Maainimestele on jagatud katteta lubadusi, eraldatud on Euroopa Liidu tõukefondide raha. On ettevõtjad, kes peaksid inimestele koju vedama nn viimase miili kaablit. See, et võitlus interneti nimel on otsekui võitlus tuuleveskitega, olen uudise kirjutanud tänavu kahel korral. 21. augustil ilmus Tartu Postimehes artikkel «Valguskaabli lähedus ei taga veel maapiirkonnas head internetti» ja 28. oktoobril «Raha on makstud, aga internetti pole».