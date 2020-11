Fotod ⟩ Tüdrukud tõid Prima Vista laadale enda koostatud parima ajaviite

Prima Vista raamatulaada letid on TÜ raamatukogu fuajees. FOTO: Kristjan Teedema

Mart Reiniku kooli 9.d klassi õpilased Gerda-Marleen Pärli ja Katarina Elise Ploom müüsid iseenda koostatud ja välja antud raamatut «Parim ajaviide», mille esimese osa eest – see ilmus mullu detsembris – andis president Kersti Kaljulaid neile tänavusel lastekaitsepäeval üle Lapse Suure Teo tunnustusauhinna.

Auhinna põhjenduseks on märgitud, et Katarina Elise ja Gerda-Marleen panid tähele, et pikalt haiglas viibivatel lastel napib põnevaid joonistus- ja nuputamisraamatuid. Neile mõeldes koostasidki nad tegevusraamatu «Parim ajaviide», mis sisaldab tüdrukute endi välja mõeldud ülesandeid ja joonistusi. Noorte loodud raamatut on jagatud mitmele haiglale ja paljudele haigetele lastele, samuti õpiraskustega ja puuetega lastele üle Eesti.

Prima Vista raamatuleti taga rääkisid neiud, et tegelikult sobib nende trükis, mis sai alguse vajadusest teha koolis kohustuslik loovtöö, ka täiesti tervetele lastele vanuses 5-12 aastat. Saanud innustust raamatu heast vastuvõtust, koostasid nad «Parima ajaviite» teise osa. See ilmus tänavu oktoobris ja selles on samuti 106 lehekülge. Igaühel neist on nutivaba ülesanne, mille lahendamiseks on tarvis pliiatsit ja ehk ka kustutuskummi. Prima Vista laada esimese tunniga müüsid neiud 17 raamatut.

Eesti kirjandusmuuseumi teaduskirjastuse ja Tartu ülikooli kirjastuse letilt võib leida ka koroonapandeemia ajastusse täpselt sobivaid teoseid. FOTO: Kristjan Teedema

Kui laat läbi, ootavad kell 18 Krista Ojasaar ja Nastasja Fedotova Valgevene kirjanduse huvilisi kirjandusmajas.