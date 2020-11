Tallinnas Kumu kunstimuuseumis avatud suurnäitus «Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst» lubab huvilistel tutvuda iidse kunstiga, mida esindavad tuhandete aastate vanused esemed on toodud Itaalias Torinos tegutsevast Museo Egiziost. See tuletas meelde, et suur samalaadsete teoste kollektsioon viidi Tartust esimese maailmasõja jalust ajutiselt Venemaale Voroneži. Millised on Eesti lootused kultuurivara tagasi saada?