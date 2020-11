Lähtel hakkavad sel talvel korraga huugama neli lumekahurit

Lähte terviseradade rajameister Jaanus Robi ootab, millal ilm lähebpiisavalt külmaks, et saaks lumekahurid tööle panna.

Lähte gümnaasiumi juures garaažis ootab praegu aega neli lumekahurit. Rajameister Jaanus Robi ajab need välja siis, kui õues valitsevad miinuskraadid. Kuigi viimased aastad on näidanud, et talveilma tuleb suusasõpradel õige pikalt oodata ning maha sadanud lumi jääb pidama vaid viivuks, valmistub Tartu vald juba praegu suusatalveks.