Üleilmsel diabeedipäeval jooksevad osalejad Eestist Taani

Just sellest pärineb Koit Arro sõnul diabeedipäeva heategevusjooksu idee. Koit Arro on rahvusvahelise ettevõtte Novo Nordisk Eesti filiaali juht ning Novo Nordisk on ravimifirma, mis toodab viiskümmend protsenti maailmas vajaminevast insuliinist.

Koos 2000 kilomeetrit

Igaühe isiklik eesmärk selles jooksus on viis kilomeetrit, kuid kõigi ühine eesmärk on palju suurem. Nimelt tuleks koos jõuda välja Taanis Kopenhaageni lähedal asuvasse Kalundborgi, kus on Novo Nordiski peakontor ning kuhu Tallinnast on 1998 kilomeetrit. Kui loota, et heategevusjooksul tuleb välja 400 osalejat ja igaüks silkab viis kilomeetrit, on see lihtsasti saavutatav.

Kahe tuhande ühiselt läbitud jooksukilomeetri puhul annetab ravimifirma 2000 eurot Eesti laste ja noorte diabeedi ühingule. 1

Joosta võib juba täna, homme või ülehomme endale sobivas kohas ja ajal. Seejärel tuleb minna kodulehele www.diabeedipaev.ee ning seal läbitud vahemaa ausalt kirja panna ja osalemistasu ära maksta. Osalemistasu läheb annetuseks ning niisugust omaette jooksmist nimetatakse virtuaalseks osalemiseks.

Kes tahavad aga diabeedipäeval, 14. novembril joosta, on oodatud samuti samal kodulehel end kirja panema.

Diabeedipäeva kodulehelt paistab aga seegi, et virtuaalseid osalejaid on olnud juba palju ja varsti on inimestel pool maad ehk 836 kilomeetrit Taani poole läbi joostud. Nii näitas esmaspäevane seis.

Hea partner

2000 jooksukilomeetrit on tähtis seetõttu, et sel juhul annetab ravimifirma ka oma poolt 2000 eurot Eesti laste ja noorte diabeedi ühingule esimest tüüpi diabeeti põdevate laste suvise laagri ning koolitusprogrammi toetuseks.

Koit Arro, Novo Nordiski Eesti filiaali juht. FOTO: Jake Farra

Koit Arro ütles, et algul oli neil kavas jooks korraldadagi Tallinnas, aga Tallinnas ei leitud organiseerijaks nii head partnerit, nagu on Tartu suusaklubi. Suusaklubi liige Tiia Teppan kinnitas, et neil korraldamise kogemusi tõesti jätkub ning ta ise on sel päeval ka vabatahtlikuna väljas.

Iga osaleja saab käsitsi punutud diabeedipäeva käepaela, mee ja vee ning spordipargis on võimalik sel päeval mõõta veresuhkrusisaldust.

Ka Koit Arro kodu on Tartus ning tema lubas olla 14. novembril jooksmas, kolm tütart ja nainegi kaasas.

Diabeedipäeva logo on sinine diabeedirõngas, mis sümboliseerib kogu maailma ühtset võitlust diabeedi vastu.