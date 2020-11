Tõukeratturid võivad nüüd linnas bussiga sõita

Neil päevil saavad Tartu linnaliinibussid kleebised, mis teavitavad, et tõukeratast tohib bussi kaasa võtta, kuid pakkimata ratas on lubatud siiski vaid keskmise ukse juurde seisualale. Bussijuhtidele on juba saadetud juhis, et tõukerattureid ei pea bussist välja saatma.