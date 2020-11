Indrek Mustimets: avardagem Tartu muusikalinna staatust

Väga mitmed Tallinnas esitamisele tulevad ja vaid ühele saalitäiele publikule mõeldud sümfooniakontserdid on minu arvates Eesti jaoks ilmselge priiskamine. Väga vajalik priiskamine, kuid peakski seljad kokku panema, et kultuur oleks Eestis üha enam jagatud. Jagamise mõte oleks noorte inimeste (aga laiemalt kelle iganes) orkestri, muusika ja muusikamaailma juurde juhatamine, aluspõhja ladumine ja selle arusaadavaks mängimine.

Sümfooniaorkestri toomine Tartusse ei ole raketiteadus, tähtis on, et need tippkollektiivid jõuaksid siia regulaarselt. Või küsigem, kas riigilt rahatuge saav Eesti festivaliorkester on esinenud Tartus ja kas just selle orkestri 2024. aasta kodulinnaks ei võiks olla Tartu?

Ainusilmi Tallinna poole vaadates me võime unustada Tartu enda võimalused ja meie muusikatraditsiooni. Alustan veidi kaugemalt. Aasta alguses andis riik mõista, et ootab Tallinnas Sakala 3 hoonesse uusi rentnikke ja esitatud ideede hulgas osales ka mitme praeguse tartlase idee luua sinna Eesti muusikateater.

Nurjunud konkurss võitjat ei selgitanud, küll aga tekitas elava arutelu muusikateatri üle. See võimalus võiks nüüd ellu ärgata ja see muusikateater võiks Tartus sündida, Tartu olemasolevate võimalustega seljad kokku pannes ja ühistegevuses luua Tartusse muusikakunstide universitas ehk eesti muusika tippkeskus.

See oleks koht või vaimne keskkond, kus esitataks nii Eesti kui ka muu maailma uut muusikat, kammerlikke lavavorme, kõike seda, mida suured teatrid ei mahuta oma argirepertuaari. Tartus on tugev põhi sellise muusikaruumi tekitamiseks ja oma publiku kasvatamiseks. Uued muusikaalgatused toovad linna uusi loojaid, ka publikut ja lavaideid välismaalt.

Me ei tohiks hetkekski unustada Vanemuise sümfooniaorkestrit, mille viimatine pillirühmade kontsert Tubina saalis ajendaski seda artiklit kirjutama. Peadirigent Risto Joosti viimati «lahti lõhutud» Vanemuise sümfooniaorkester oli väga hea ja kauaoodatud märk sellest, et ideed on õhus ja seda orkestrit saab raputada, tuues orkestri lavaaugust linna südamesse üsna alasti oma uue ja vana publiku ette (noorim kuulaja oli pea nelja-aastane).

Publik võis kogeda ühe võimaliku uue tee algust. Avansina öeldult: üks vägev märk sellest, et Vanemuise sümfooniaorkester võiks olla üha enam Tartu muusikaelu keskmes, tipporkester, kes hakkab Eestit üllatama ja Tartu muusikaelu kujundama, olema selle veidi raamist väljas muusikateatri süda.

Ma olen seda usku, et rohkem kui Viini veri kõnetab ja kasvatab siinset muusikasõpra see iidne muusikaveri, mis on Tartus ringelnud ja maailmas uut siin ringlema pannud. Tartus on sündinud Eesti klassikalise ja koorimuusika tippteosed ja siin on loodud Tartu muusikateatri traditsioon. Vanemuine on viimastel aastatel päris palju muusikaliselt häid ja nüüdisaegseid üllatusi pakkunud. Need on maailmaga kahekõnes ja neil on just see tartulikult omanäoline helikiri, see miski meie oma.

Tartu muusikateatri universitas võikski olla miski see uus «Vanemuise stuudio», kus saaksid oma esimesed uued teed avastada ja lahti lükata noored Undid, Hermakülad, Raidid ja Toomingad.

Ma usun, et Euroopa kultuuripealinnaks saav Tartu avab end tol õigel aastal suuremale osale Eesti muusikakollektiividest, rääkimata Tartu enda esindusorkestrist – avab väga suure ukse, et näidata Tartus esmaklassilist muusikateatrit, sümfoonia- ja kammerkontserte, muusikakatsetusi ja uudseid lavavorme. Head algused on tehtud.

Lõpetan artikli Jaan Tõnissoni päevakohase tsitaadiga: «Püüetel ja tegudel peab olema tõsi taga. Alles siis nad haaravad inimest hingepõhjani, tõmbavad tahte pingule ja tiivustavad julgetele tegudele.»