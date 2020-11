Kliinikum hakkab koroonaanalüüse tegema peaaegu kõikidele päevakirurgia patsientidele

Lisaks sellele, et seni on tehtud SARS-CoV-2 analüüs kõigile riskimaakondadest statsionaarsele ravile saabunud patsientidele, hakatakse koroonaproove võtma ka kõigilt päevakirurgia patsientidelt. Uus kord hakkab kehtima kolmapäeval. Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht professor Joel Starkopf peab Eesti epidemioloogilist olukorda muret tekitavaks, kuigi Tartumaa nakatunute numbrid on püsinud tagasihoidlikud. «Jälgime olukorda pidevalt, sealhulgas Tartu ülikooli matemaatikaprofessori Krista Fischeri prognoose, mille alusel võib mõne nädala pärast olla Covid-19 tõttu haiglaravi vajavaid patsiente märkimisväärselt rohkem,» rääkis Starkopf.