PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Raimu Hanson: masendusest paistab helgus

Sompus hommik, hall päev, kõle õhtu, mis saabub juba pärastlõunal. Pikk öö. Pikk öö. Pikk öö. Pikk öö. November. Tavaline november. Raagus puud on lahti saanud surnud lehtedest. Need on vihmast tatised ja kleepuvad reha külge. Masendus tuleb peale.