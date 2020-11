Novembri alguses oli Tartumaal 4928 töötut, kuid on firmasid, mis ka kasvava tööpuuduse ajal ägavad töökäte puuduse all. Üks selliseid on Nõo lihatööstus, kus on pidevalt puudu ligi 20 töötajat, tõdes ettevõtte nõukogu esimees Simmo Kruustük.