Eelarvestrateegia ootab viimast päeva linlaste tagasisidet

Eelarvestrateegia alusel on kõnealuse perioodi jooksul kavas hoida põhitegevuse kulude kasv ligikaudu üldise hinnatõusu tasemel. Tööjõukulud on kavandatud ligikaudu prognoositavast Eesti keskmise palga taseme tõusust lähtudes. See võimaldab nelja aasta jooksul investeerida 111 miljonit eurot.