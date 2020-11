Tudengid läksid vabatahtlikena appi hooldekodusse, kus on kümneid koroonapositiivseid

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik rääkis, et koroonapuhang sai alguse sellest, et üks Kanepi hooldekodu töötaja haigestus 26. oktoobril ning perearst saatis ta koroonatestile. Test osutus positiivseks. Seejärel tegutses hooldekodu terviseameti soovituste järgi ning kõigi hooldekodu elanike ning töötajate testimise käigus selgus, et viirusega on nakatunud veel kaks töötajat ning 31 hooldekodu elanikku. «Koroonapositiivsed on asümptomaatilised,» ütles Tulik. Külastajad praegu hooldekodusse lubatud pole.