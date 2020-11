Tervishoiu kõrgkooli koroonapositiivsete hulk pole kasvanud

Tartu tervishoiu kõrgkooli kommunikatsioonijuht Jaanika Niinepuu ütles, et üks koroonapositiivne test selgus 18. septembril, teine 22. oktoobril. «Meile teadaolevalt ei ole ükski teine tudeng ega õppejõud nakatunud,» ütles Niinepuu. «Lähikontaktsed on suunatud eneseisolatsiooni, teinud testid ja need on olnud negatiivsed,» lisas ta.