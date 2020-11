Playtech toetab stipendiumiga reaalainetajate õpetajate koolitamist

«Kvalifitseeritud õpetajate järelkasvu nappus on Eesti hariduse üks suurimaid valupunkte ja kõige suurem puudus on reaalainete õpetajatest,» ütles Tartu ülikooli Pedagogicumi juhataja professor Margus Pedaste. «Püüame seda leevendada ja oleme Playtech Estoniale toetuse eest tänulikud. Õpetajate väljaõppesse ja selle kaudu noorte haridusse panustamine loob väärtust kogu ühiskonnale,» lisas ta. Programm «Kogenud kooli» toob klassi ette inimesi, kellel on erialane väljaõpe juba olemas ning võimaldab neil omandada Tartu ülikoolis õpetajaharidus ja -kutse töö kõrvalt. «Sooviksime näha, et sellest saaks reegel – et õpetaja, kellel nõutav haridus ja kutse veel puuduvad, õpib töötamise kõrvalt, et need omandada,» lootis Pedaste.