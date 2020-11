Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer ütles, et esmakordne koroonajuhtum nõudis keeruliste lahenduste otsimist, aga kool sai hakkama.

Teisipäeval sai kinnitust, et üks Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10. klassi õpilane on andnud positiivse koroonaproovi. Tänaseks on distantsõppel ligikaudu 80 õpilast ja koduses karantiinis viibib kolm õpetajat. Koolidirektor Ott Ojaveer hindas juhtumi oodatust keerulisemaks, sest koolis käib õppetöö klassiüleste gruppide kaupa ning karantiini ei jäänud ainult üks klass.